На Украине объяснили закрытие пункта пропуска на границе с Крымом

Украинский пункт пропуска "Чаплынка" на границе с Крымом не пользовался спросом. Фото: Архив КП

В государственной пограничной службе Украины объяснили закрытие пункта пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом. Как сообщил спикер ведомства Андрей Демченко, слова которого цитируют украинские СМИ, решение о закрытии пункта пропуска было принято из-за отсутствия спроса: в этом месте границу пересекают не более десяти человек в сутки.

- Если говорить о КПВВ «Чаплынка», то это направление не пользуется спросом у людей. Это то, что мы отмечаем и анализируем во время своей работы. До временного закрытия, решение о котором приняла Херсонская ОГА в июне, ежедневно КПВВ «Чаплынка» пересекали около десяти человек. Это связано с тем, что это направление не является удобным для людей при пересечении административной границы, - сказал Демченко.

По словам представителя украинской Госпогранслужбы, за функционирование и обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом отвечает Херсонская облгосадминистрация. Она же занимаются их реконструкцией. После обустройства пунктов пропуска «Каланчак» и «Чонгар», поток людей, пересекающих границу, переместился туда, поскольку они более удобны для передвижения.

Украинский пункт пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом официально перестал действовать 19 октября. До этого он был закрыт на ремонт.

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