Погода на 25 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: похолодает до плюс 12 градусов

В Крыму неуютный понедельник.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
25 октября в понедельник на Крымском полуострове синоптики обещают местами небольшие дожди, в горах со снегом. Ветер разгонится до 15-20 м/с. Столбик термометра опустится до +7…+12°. В силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный до 12 м/с. Днем тепло до +12°.
Во вторник и среду станет теплее на 2-4°, но никто не гарантирует, что не будет дождей.
Вода в Черном море +14…18°.
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