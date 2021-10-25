Что произошло за ночь 25 октября в Крыму и Севастополе: в горах выпал первый снег

Первый снег выпал в горах.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Что произошло за ночь 25 октября 2021 года.
Жители Крыма ринулись в пункты вакцинации после того, как работодатели стали требовать от них сертификаты о вакцинации. Желающие обезопасить себя буквально штурмуют прививочные пункты.
В Крыму выпал первый снег. Природа нарядила в белоснежную шубку популярное у туристов плато Ай-Петри.
Крым оказался в числе регионов-лидеров по количеству участников Всероссийской переписи населения. По общему числу уже переписавшихся в целом по стране «золото» у Якутии, где свои данные предоставили 23% жителей, «серебро» у Тульской области (21%) и «бронза» у Республики Крым (19%).
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