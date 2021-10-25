Крым возглавил топ-10 популярных регионов России в предстоящем зимнем сезоне

На полуострове можно хорошо отдохнуть и в зимнее время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, проанализировав данные брони на декабрь, январь и февраль, составили рейтинг популярных регионов РФ в зимнем сезоне 2021 - 2022.
В тройку вошла Крым, Краснодарский край и Ленинградская область.
- Популярны в предстоящем зимнем сезоне города Ялта, Севастополь, Феодосия в Крыму, Сочи и Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Москва, Казань, Суздаль, Лахденпохья, Кисловодск, Великий Устюг и горный курорт Шерегеш, - отметили аналитики.
Топ-10 популярных регионов России в предстоящем зимнем сезоне (средние затраты семьи в рублях на проживание в сутки):
Крым, 3790
Краснодарский край, 2892
Ленинградская область, 3883
Московская область, 3668
Татарстан, 3153
Владимирская область, 5150
Карелия, 7800
Ставропольский край, 2832
Кемеровская область, 12192
Вологодская область, 4100
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