Узнали, нужен ли QR-код для посещения в Крыму Бала хризантем 2021

На выставке можно увидеть порядка 500 сортов и видов осеннего цветка. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма под занавес октября привлекает к себе внимание жителей и гостей полуострова Балом хризантем, где можно увидеть 500 сортов и видов осеннего цветка. Но эпидемия коронавируса внесла свои корректировки в правила посещения Никитского сада с 25 октября 2021 года.

Фото: nikitasad.ru

В пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН) уточнили, что при посещении сада необходимо предоставлять QR-код/ПЦР-тест, только если вы решили воспользоваться услугами столовой, кафе, дегустационного зала, гостиницы или побывать на экскурсии.

Чтобы просто полюбоваться Балом хризантем, который проводится уже в 68-ой раз, достаточно быть здоровым, иметь нормальную температуру тела и носить медицинскую маску.

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