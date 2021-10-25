Некоторые улицы Симферополя и пригород останутся без воды

Временные неудобства связаны с проведением ремонта на водных сетях Фото: Архив "КП"

В Симферополе, а также в Симферопольском районе некоторые улицы 25 октября остались без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, 25 октября с 22.00 до 27 октября 06.00 краны будут сухими по адресам: улица Киевская (частично), улица Степная, улица Заречная, переулок Строительный, СТ «Дзержинец», село Мирное (частично), село Богдановка, улица Железнодорожная, поселок Давыдовка, поселок Молодежное – 2, 3, 4, 5, пгт. ГРЭС, пгт. Аграрное, пгт. Комсомольское, село Укромное, СНТ «Энергетик», микрорайон Москольцо (улица Кечкеметская (частично), улица Ростовская, улица Гагарина, улица Набережная, улица Смольная, улица Никанорова, улица Л. Чайкиной, улица Шалфейная, улица Вишневая, улица Полюсная, улица Донская и так далее).

Уточняется, что временные ограничения связаны с проведением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 25 октября. Электричество исчезнет на несколько часов.

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