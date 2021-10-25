Украина выдвинула России новые требования по Крыму

МИД Украины заявил о новых требованиях к России по Крыму и Донбассу Фото: Архив "КП"

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал от России выполнять «обязательства» в отношении крымчан, пишет РБК-Украина.

Недавно глава СНБО Алексей Данилов рассказал о планах создать центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда на крымской территории российско-украинской границы, а также на линии соприкосновения в Донбассе.

В Крыму данную идею раскритиковали и нашли ее бессмысленной. На это спикер украинского МИД Олег Николенко заявил, что власти России не могут запретить жителям полуострова поддерживать связь с украинскими властями.

- Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров «нормандского формата, – заявил дипломат.

Кроме того, Николенко заявил, что Москва должна обеспечить основные потребности жителей Крыма и Донбасса, в частности, защиту от коронавируса и безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ к обоим регионам.

В МИД РФ идею Киева создать «пункты прямой коммуникации» с жителями Крыма назвали цирковым номером. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что крымчане уже сказали все, что хотели, и посоветовала Киеву вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты и разблокировать необходимую инфраструктуру в регионе.

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