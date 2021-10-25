В Крыму 655 новых больных коронавирусом

Кривая заболеваемости уверенно идет вверх Фото: архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрированы 655 случая новой коронавирусной инфекции, сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

- На данный момент в медицинских учреждениях развернуто 4 тысячи 719 коек, - уточнил он. - На лечении находятся 11 тысяч 224 человека, из которых 6 тысяч 615 проходят лечение амбулаторно, 4 тысяч 609 — в условиях стационара.

В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 423 пациента. Выписаны с выздоровлением за сутки 149 человек. Умерли 12 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 7252 пробы на COVID-19.

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