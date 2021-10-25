Симферополь лидирует по количеству привитых жителей

В Симферополе привито больше половины населения Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферополь лидирует среди других городов Крыма по количеству привитых жителей. Об этом сообщил врио министра здравоохранения РК Константин Скорупский.

- В Симферополе привито более 60,5% жителей, - отметил он. - В Евпатории, Судаке, Армянске, Алуште, Советском и Черноморском районах привито более 50%.

Медленнее прививочная кампания идет в Керчи, Ялте, Феодосии, Нижнегорском и Сакском районах — на уровне 45-48%.

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