Суд вынес приговор военному, устроившему драку в центре Симферополя

Суд вынес приговор военнослужащему за массовую драку в центре столицы Крыма Фото: "КП" Архив

Суд приговорил военнослужащего, который спровоцировал драку в центре Симферополя, к обязательным работам сроком на 240 часов. Об этом сообщили в военном следственном управлении СК России по Черноморскому флоту.

В июле 2021 года нарушитель со своим знакомым ехал на самокатах по пешеходной зоне. В это время мимо них проходила группа молодых людей, которые, открывая бутылку с шампанским, случайно попали брызгами на обвиняемого. Мужчине это не понравилось, он ударил за это парня в спину, за что получил от потерпевшего кулаком по лицу.

- Нарушитель, чтобы отомстить своему обидчику и продемонстрировать свое превосходство над ним, высказывая угрозы расправы, направился по пешеходной зоне, выискивая лиц кавказской национальности, желающих вступить в конфликт на его стороне, – говорится в сообщении.

Отыскав шесть крепких помощников, нарушитель вернулся к месту конфликта. Он ударил обидчика кулаком по челюсти, в результате чего тот упал и потерял сознание.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия), – говорится в сообщении.

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