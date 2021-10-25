В Крыму возбуждено уголовное дело по факту предоставления сироте аварийной квартиры

В Крыму СК возбудил дело о выделении сироте аварийной квартиры Фото: Архив "КП"

Против чиновника «ЖКХ-Ресурс» в Крыму возбуждено уголовное дело, он подозревается в предоставлении сироте некачественного жилья в Сакском районе республики. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Ранее 24-летний житель поселка Столбовое опубликовал видеообращение, в котором пояснил, что, являясь инвалидом первой группы, получил квартиру в аварийном состоянии. Кроме проблем с водоснабжением и коммуникациями, внутри жилья есть трещины в стенах, также протекает крыша.

- Установлено, что в апреле 2019 года между «ЖКХ-Ресурс» и фирмой был заключен муниципальный контракт на приобретение квартиры площадью 49 квадратных метров по проспекту Токарева в селе Столбовое. «МКУ «ЖКХ-Ресурс» приняло у фирмы квартиру, которая спустя год была передана в пользование молодому человеку, – говорится в сообщении.

В настоящий момент принимаются меры по восстановлению нарушенных прав молодого человека. Прокурор в адрес руководителя унитарного предприятия внес представление, которое находится на рассмотрении.

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