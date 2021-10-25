В Симферополе стартовали проверки QR-кодов у посетителей заведений

В Симферополе начали проверять у посетителей общественных заведений QR-коды Фото: Архив "КП"

С 25 октября в Симферополе стартовали проверки заведение на соблюдений коронавируснух ограничений. Как сообщил начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик, рейды будут проводиться каждый день.

Посетителям общественных заведений следует заблаговременно позаботиться о наличии маски, паспорта и QR-кода.

- Проверяем, как администрация заведения организовала у себя проверку QR-кодов. Будем подходить к посетителям и спрашивать, насколько соблюдаются все меры. Также будем проверять масочный режим, соблюдение социальной дистанции и как проводится дезинфекция. И уже по результатам проверки будем принимать решение, – сообщил Роик.

Нарушителям грозит штраф от 1000 до 30 000 рублей для физлиц и для юридических от 100 000 до 300 000 рублей. Если в заведении у посетителей не проверяют QR-коды, то ответственность ложится на плечи индивидуального предпринимателя – штраф будет платить он.

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