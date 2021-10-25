Какие штрафы грозят за отсутствие сертификатов о вакцинации в Крыму

К ответственности также могут привести и обычных граждан Фото: Александра Тимощенко

Крымские предприниматели могут заплатить штраф до 300 тысяч рублей за несоблюдение системы QR-кодов, сообщил КП-Крым начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

- Эти штрафы грозят, если пункт пропуска нарушен, если сотрудники не проверяют QR-код и паспорт у посетителей, - отметил начальник управления.

По его словам, к ответственности также могут привлечь и обычных граждан, которые пытаются пройти в заведения без сертификата с QR-кодом. Физическим лицам может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50