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Общество25 октября 2021 13:57

Какие штрафы грозят за отсутствие сертификатов о вакцинации в Крыму

С понедельника на полуострове началась проверка
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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К ответственности также могут привести и обычных граждан

К ответственности также могут привести и обычных граждан

Фото: Александра Тимощенко

Крымские предприниматели могут заплатить штраф до 300 тысяч рублей за несоблюдение системы QR-кодов, сообщил КП-Крым начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик.

- Эти штрафы грозят, если пункт пропуска нарушен, если сотрудники не проверяют QR-код и паспорт у посетителей, - отметил начальник управления.

По его словам, к ответственности также могут привлечь и обычных граждан, которые пытаются пройти в заведения без сертификата с QR-кодом. Физическим лицам может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

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