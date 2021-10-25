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Общество25 октября 2021 14:26

Движение по Крымскому мосту частично перекроют с 9 ноября

Автомобилистам стоит заблаговременно планировать маршрут
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Движение по Крымскому мосту частично перекроют на время проведения тренировки по противопожарной безопасности

Движение по Крымскому мосту частично перекроют на время проведения тренировки по противопожарной безопасности

Фото: Архив "КП"

Движение по Крымскому мосту частично ограничат из-за проведения тренировки по противопожарной безопасности, сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Мероприятия будут проходить с полуночи 9 ноября до 23.00 часов 11 ноября. Дорожники настоятельно рекомендуют автомобилистам планировать свой маршрут в этот период.

- Возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей сооружения. Просим учитывать указанную информацию при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост, – говорится в сообщении.

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