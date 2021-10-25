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Экономика25 октября 2021 14:43

На трех рынках Симферополя обнаружено более 1,7 тонн опасных продуктов

Товары изъяли и сожгли в специальной печи
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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На ранках Симферополя специалисты обнаружили более тонны опасных продуктов

На ранках Симферополя специалисты обнаружили более тонны опасных продуктов

Фото: "КП" Архив

В ходе рейда на рынках Симферополя Привоз, Центральный и Куйбышевский обнаружили более 1700 килограммов небезопасной продукции, в том числе подпадающей под санкции. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Некоторые предприниматели не следуют законам в области ветеринарии: хранят продукты ненадлежащим образом, также на товары отсутствует сопроводительная документация. Опасная мясная, молочная и рыбная продукция была изъята из оборота и уничтожена в специальной печи.

Ранее сообщалось, что в Симферополе уничтожили более 50 килограммов сыра из Италии и Голландии. Запрещенную продукцию сожгли в печи-инсинераторе.

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