На трех рынках Симферополя обнаружено более 1,7 тонн опасных продуктов

На ранках Симферополя специалисты обнаружили более тонны опасных продуктов Фото: "КП" Архив

В ходе рейда на рынках Симферополя Привоз, Центральный и Куйбышевский обнаружили более 1700 килограммов небезопасной продукции, в том числе подпадающей под санкции. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Некоторые предприниматели не следуют законам в области ветеринарии: хранят продукты ненадлежащим образом, также на товары отсутствует сопроводительная документация. Опасная мясная, молочная и рыбная продукция была изъята из оборота и уничтожена в специальной печи.

Ранее сообщалось, что в Симферополе уничтожили более 50 килограммов сыра из Италии и Голландии. Запрещенную продукцию сожгли в печи-инсинераторе.

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