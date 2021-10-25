Крым ждут температурные скачки со следующей недели

В Крыму со следующей недели незначительно потеплеет Фото: Архив "КП"

На следующей неделе в Крыму ожидаются солнечные дни с температурой воздуха до +15...20 градусов, которые будут сменяться холодными ночами, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

С понедельника на полуостров придет антициклон, который будет держать оборону и господствовать над полуостровом всю неделю. Местных жителей будет радовать голубое безоблачное небо, однако северный ветер принесет холодный воздух и суточные колебания температуры будут очень значимые.

- В понедельник в ночные часы температура воздуха составит +1…6, днем будет прохладно и до 10 тепла. Во вторник Крым ждет самая холодная на предстоящей неделе ночь, -1 …+4. Днем потеплеет до +9…14. В среду ночью 0…+5, днем температура вырастет еще на один градус и составит +10…15. При этом будет солнечно и без осадков, – сообщил Тишковец.

Уже к четвергу сильные ночные заморозки перестанут беспокоить крымчан, температура воздуха будет довольно комфортной. В темное время суток в пятницу будет не прохладнее +3…8, ну а днем +13..18. В субботу и воскресенье воздух прогреется до +15…20 градусов.

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