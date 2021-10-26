Что произошло за ночь 26 октября: в Крыму отказались от торжественного открытия Бала хризантем 2021

Для посещения Бала хризантем достаточно иметь медицинскую маску. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Что произошло за ночь 26 октября 2021 года.

«Осенняя рапсодия» - так звучит название Бала хризантем 2021.На Южном берегу Крыма из-за пандемии ковида отказались от торжественного открытия этой выставки осенних цветов, которая проходит уже в 68-ой раз.

Для входа в Никитский ботанический сад, где осенние цветы форсят яркими лепестками на Балу хризантем, требуется только медицинская маска. Но чтобы попасть в кафе, дегустационный зал или на экскурсию, нужно иметь QR-код

С 24.00 (9 ноября) до 23.00 (11 ноября) по Крымскому мосту будет частично ограничено движение. Причина - проведение тренировки по противопожарной безопасности.

В Севастополь туристы смогут попасть только с QR-кодом о вакцинации. С 30 октября на въезде в город-герой появятся блокпосты.

В Крыму начались массовые проверки QR-кодов в кафе и фитнес-центрах. Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей.

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