В Крыму появится современный комплекс контроля за космическим пространством

Основной задачей системы контроля космического пространства является разведка военно-космических систем вероятных противников. Фото: пресс-служба Министерств РФ

В 2022 году в Крыму планируется ввести в эксплуатацию новейший лазерно-оптический комплекс Системы контроля за космическим пространством (СККП), сообщил главный конструктор комплекса (концерн «МАК «Вымпел») Виталий Горючкин, передает Интерфакс.

По его словам, уже завершаются работы по монтажу оптико-электронного комплекса. Совсем скоро там развернут новую оптико-электронную станцию с более крупным телескопом. Главная задача работы комплекса – контроль высокоорбитальных космических объектов. Система включает командный пункт, систему связи и наблюдательные средства.

- На основе всей этой информации ведется главный каталог системы контроля космического пространства, в котором мы храним информацию о текущем состоянии всех околоземных космических объектов, о произошедших событиях, таких как маневры, разрушения, сходы с орбит, опасные сближения, а также о прогнозируемых событиях, – пояснил Горючкин.

В России уже есть аналогичный комплекс – в Алтае. До 2025 года военные получат 12 новых таких комплексов для обнаружения космических объектов.

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