В Крыму прогнозируется ускорение темпов вакцинации во время нерабочих дней

В Крыму изменится темп вакцинации от COVID-19 во время выходных Фото: Архив "КП"

В период с 30 октября по 7 ноября в Крыму ожидается снижение скорости распространения коронавируса, а также ускорение темпов вакцинации местного населения, сообщил главный врач ГБУЗ РК «Центр медицинской профилактики» Владимир Мещеряков.

По его словам, соблюдение ограничений позволит значительно сократить количество контактов, это уменьшит риск заражения. Также у крымчан есть возможность во время нерабочих дней сделать прививку, так как на это время пункты вакцинации закрывать не будут.

- В это свободное от работы время необходимо пойти и провакцинироваться. Не у всех была возможность сделать прививку в отпуске, у кого-то не было времени из-за постоянной нагрузки на работе, – отметил Мещеряков.

Количество желающих пройти вакцинацию увеличилось также за последние дни, что является преимуществом, так как это поможет сформировать коллективный иммунитет.

Напомним, в Республике Крым дни с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены выходными. Такое решение было принято Главой РК Сергеем Аксёновым в соответствии с указом Президента России Владимира Путина.

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