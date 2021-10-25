Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 26 октября 2021

Свет отключат на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
26 октября часть Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ останется без электричества. .
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Битакская 70-106 (чет), 41-95 (нечет)
ул. Ладыгина 24-28 (чет),
ул. Лебедева 26-42 (чет), 27-41 (нечет)
ул. Солнечная 32-48 (чет), (чет), 35-47 (нечет)
ул. Чапаева 2а-6 (чет), 1-5 (нечет)
пер. Щорса 2-12 (чет), 1-9 (нечет)
ул. Футболистов 10-14/58 (чет)
ул. Крылова 56-72 (чет), 61-73 (нечет)
пер. Холмистый 2-6 (чет)
ул. Балаклавская 30
ул. Батурина 59
ул. Русская 37-103 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 17.00
ул. 7 Ноября, 8, 3-7
ул. Башенная, 1-5
ул. Кирова, 10, 1, 5, 9
ул. Рубцова Герасима, 2, 6, 1-5, 9, 13
ул. Калича, 31
ул. 9 Мая, 6, 5
с 8.00 до 16.00
ул. Монастырское шоссе СНТ «Эллада», СТ «Металист»,12 (АЗС),39 (фермерское хозяйство),59/13,59/19-а, 59/19
Юхарина балка - ТСН «Подорожник»; СТ «Вега», уч. 67,СТ «Статистик-2», 50, 5, 41; ТСН ЖСТИЗ «Надежда-2», СТ «Источник», СТ «Строитель-2», ТСН «Родничок-2»,СТ «Медик-88»,СТ «Югрыба»,ОК СТ «Здоровье-89»,ТСН «Лира», ТСН «Силуэт»,СТ «Парус-6»; ул. Новоземельная 99, 99-а, 101; ТСН СНТ «Орешек»
Балка Бермана - СНТ «Вагонник»
п. Кальфа - СТ «Металлист», СТ «Горнодолинный», СТ «Волна», ТСН «Динамо», ТСН «Динамо-1», ул. Каменная, 29
Балка Бермана - СТСН «Авиатор-плюс», ТСН «Ягодка», СТ «Корабелл», ПК СТ «Торпедо-1»
пер. Новикова 18-б, 18-г, 18
с 11.00 до 17.00
села – Терновка и Родное
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