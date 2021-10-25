В Крыму вакцины от Covid-19 хватит на десять дней

В Крыму желающих сделать вакцинацию за последние дни стало больше Фото: Архив "КП"

За последние несколько дней процесс вакцинации населения от коронавируса в Крыму значительно ускорился. Как сообщила вице-премьер Крыма - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, такой ажиотаж привел к тому, что в республике осталось вакцины на 10 дней.

Медики привили 14 774 человека, что на 4,5 тыс. больше по сравнению с предыдущими выходными, сообщил ранее в понедельник врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

- У нас достаточно препарата – сегодня на остатке 150 тысяч доз вакцины. По нашим расчетам, ее достаточно для 10 дней работы. Тем не менее, Министерство здравоохранения Крыма уже направило заявку в Минздрав РФ, чтобы нам дополнительно направили на текущей неделе еще вакцину, - сообщила Романовская.

Ранее сообщалось, что в Крыму прогнозируется ускорение темпов вакцинации во время нерабочих дней. Также ожидается снижение скорости распространения вируса.

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