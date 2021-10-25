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Происшествия25 октября 2021 17:54

В центре Симферополя 29-летний водитель ночью утроил дрифт на спорткаре

На парня завели административное дело
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Крымский мотогонщик устроил дрифт на спорткаре в Симферополе

Крымский мотогонщик устроил дрифт на спорткаре в Симферополе

Фото: Архив "КП"

В Симферополе сотрудники полиции привлекли к ответственности 29-летнего водителя за грубое нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Видео с инцидентом поступило в распоряжение ГИБДД.

- На перекрестке с круговым движением площади Советской города Симферополя неизвестный водитель, управляющий автомобилем «Chevrolet Camaro», в темное время суток совершал опасные маневры, – говорится в сообщении.

Стражи порядка оперативно установили личность нарушителя, им оказался 29-летний крымчанин. За необдуманный поступок парень привлечен к административной ответственности.

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В Симферополе сотрудники полиции привлекли к ответственности водителя за грубое нарушение ПДД.
Полицейские вычислили водителя и составили административный протокол за гонки. Видео: пресс-служба МВД по РК.