В центре Симферополя 29-летний водитель ночью утроил дрифт на спорткаре

Крымский мотогонщик устроил дрифт на спорткаре в Симферополе Фото: Архив "КП"

В Симферополе сотрудники полиции привлекли к ответственности 29-летнего водителя за грубое нарушение правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Видео с инцидентом поступило в распоряжение ГИБДД.

- На перекрестке с круговым движением площади Советской города Симферополя неизвестный водитель, управляющий автомобилем «Chevrolet Camaro», в темное время суток совершал опасные маневры, – говорится в сообщении.

Стражи порядка оперативно установили личность нарушителя, им оказался 29-летний крымчанин. За необдуманный поступок парень привлечен к административной ответственности.

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