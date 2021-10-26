В Крыму пропал 55-летний мужчина с серыми глазами

Сергей Смирнов. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку.

- Пропал Смирнов Сергей Вячеславович, 55 лет (1966 года рождения), город Севастополь, - сообщают волонтеры.

Близкие уже три недели ничего не знают о пропавшем, который 5 октября ушел из дома и не вернулся.

Приметы Сергея Смирнова: рост 165 сантиметров, худощавый, серый глаза, седые волосы. Мужчины был одет в черную куртку и серые брюки.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50