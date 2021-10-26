В Крыму все готово для Бала хризантем 2021

В Никитском саду очень красиво. Фото: Марина Сосенкова/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма уже можно полюбоваться разнообразием форм хризантем.

Никитский ботанический сад до краев заполнен тонким ароматом осенних цветов.

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- Половина цветов уже раскрылась, - сообщили в пресс-службе Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН).

Прозвучало напоминание о том, что при входе в Сад нужно соблюдать масочный режим при входе, там же меряют температуру:

- QR-коды не нужны. И, конечно, не забываем про социальную дистанцию во время прогулок!

На выставке цветов можно увидеть порядка 500 сортов и форм прекрасного осеннего цветка. Среди растений есть и новички, которым еще только нужно придумать имя-название.

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