Глава Феодосии покинул свой пост по собственному желанию

Сергей Бовтуненко. Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко покинул свой пост, сообщили глава РК Сергей Аксенов. По его словам, чиновник оставил должность по собственному желанию. Теперь временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города.

- На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют. Все работает в штатном режиме, – сообщил Аксенов.

Сергей Бовтуненко занимал должность главы администрации Феодосии с ноября 2019 года. До этого он был первым замом главы администрации города, главой Насыпновской сельской администрации города Феодосии. До работы в Насыпновском сельсовете был учителем труда, машинистом компрессорной установки виноградохранилища, слесарем и техником.

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