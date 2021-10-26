Случаи отказа от переписи в Крыму единичные

Переписчики получают единичные отказы. Фото: ВПН

В Крыму единичные случаи отказа от участия во Всероссийской переписи населения. Об этом в эфире КП-Крым сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина.

- Отказы есть, но они единичны, - отметила она. - Если есть отказ, мы еще раз в это домохозяйство зайдем, но позже.

Переписчики не настаивают на немедленной переписи, а оставляют памятку с номером телефона и адреса ближайшего переписного участка, либо уточняет, в какое время удобно прийти вновь. Если человек не доверяет переписчику, он может воспользоваться сайтом Госуслуг и сообщить код, полученный после заполнения переписных листов. Причем у каждого члена семьи он будет свой.

Данные об отказавшихся проходить перепись в любом варианте переписчики получают из непрямых источников. Однако они не полные, без уточнения национальности, языка общения, родного языка и т. д. В переписи населения в 2014 году отказались предоставлять данные не более 0,7% опрошенных. В этом году Республика Крым вошла в тройку лидеров по общей доле переписавшихся в 19,6%. Причем 10,6% заполнили анкету ВПН на сайте Госуслуг.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 15 ноября.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50