В Симферополе оштрафовали 100 человек, нарушающих масочный режим

В Симферополе продолжают выявлять нарушителей ковидных ограничений Фото: Архив "КП"

В Симферополе за прошедшую неделю выявили 100 человек, которые не соблюдали масочный режим в общественных местах. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, нарушителям придется выплатить штрафы.

- Составлено 106 протоколов об административных нарушениях по итогам проверок. 15 материалов переданы в Роспотребнадзор, – говорится в сообщении.

Напомним, штраф за отсутствие маски составляет 5 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Крыму начались массовые проверки QR-кодов в кафе и фитнес-центрах. Новые ограничения призваны снизить скорость распространения инфекции в регионе. Нарушителей ждет штраф до 300 тысяч рублей.

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