В Крыму задействованы около 4 тысяч переписчиков ВПН

В Крымстате еще набирают переписчиков. Фото: ВПН

В Крыму во Всероссийской переписи населения задействованы около 4 тысяч переписчиков. Об этом в эфире КП-Крым сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина.

- Переписчиков меньше, чем в 2014 году в два раза, - подчеркнула она. - Было около 8 тысяч, сейчас около 4 тысяч.

При этом набор переписчиков продолжается, поскольку не все смогли пройти тестирование после обучения работы с электронными переписными листами. В отличие от предыдущей переписи, вся действия происходят на цифровом носителе в планшете.

- Вплоть до 14 ноября есть вакансии для переписчиков, - заверила Балдина.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 15 ноября. В этом году Республика Крым вошла в тройку лидеров по общей доле переписавшихся в 19,6%. Причем 10,6% заполнили анкету ВПН на сайте Госуслуг.

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