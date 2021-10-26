Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко отстранена от должности

Суд отстранил от должности главу горсовета Евпатории Харитоненко Фото: Архив "КП"

Суд отстранил от занимаемой должности главу муниципального образования – председателя Евпаторийского городского совета Олесю Харитоненко, сообщили в пресс-службе Евпаторийского городского суда. Чиновнице предъявлено обвинение в совершении преступления.

- Суд удовлетворил ходатайство старшего следователя следственного отдела по Евпатории ГСУ СК Российской Федерации по РК и Севастополю об отстранении главы муниципального образования городской округ Евпатория – председателя Евпаторийского городского совета второго созыва. Главе муниципального образования предъявлено обвинение в совершении преступления, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных мероприятий в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Харитоненко. Он отметил, что осуществляется контроль над деятельностью всех должностных лиц в Крыму.

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