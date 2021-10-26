Памятник генералу Котляревскому в Феодосии вновь остался без сабли

Памятник генералу Котляревскому в Феодосии снова лишился сабли Фото: Архив "КП"

Саблю у памятника генералу Петру Котляревскому в Феодосии снова повредили, отломав на месте сварки. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, точная причина, по которой скульптура вновь лишилась целостности, пока не установлена.

- На месте разбираются в том числе сотрудники правоохранительных органов. Сабля находится на хранении в муниципальном бюджетном учреждении «Городское благоустройство». По возможности будет восстановлена в кратчайшие сроки, – сообщили в администрации.

Напомним, в августе хулиганы в Феодосии оставили без сабли памятник генералу Котляревскому. Отломанную часть скульптуры нашли около моря. Позже специалисты привели объект в порядок – вернули отломанный фрагмент. После этого рабочие должны были шлифовать и покрасить скульптуру.

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