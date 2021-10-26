Следком возбудил уголовное дело после публикаций о ненадлежащем лечении юной крымчанки

В крымской детской больнице пациентку довели до кровавых пролежней Фото: Архив "КП"

Следком возбудил уголовное дело после резонансной истории 17-летней пациентки крымской больницы, на теле которой за три недели пребывания в медучрежднии образовались кровавые пролежни. Юная пациентка оказалась прикована к больничной койке в результате страшного ДТП.

- При поступлении в РДКБ у девушки были обнаружены телесные повреждения в виде пролежней и отсутствия части кожи и мышц на стопе вследствие недобросовестного исполнения своих профессиональных обязанностей ГБУЗ РК «РДИКБ», выраженных в неоказании помощи пациентке, – цитирует КИА пресс-службу Главного следственного управления СК России по РК и Севастополю.

Глава крымского Следкома Александр Бастрыкин лично встретился с матерью девушки и взял на контроль расследование уголовного дела. Ранее мать пострадавшей девушки рассказала в соцсетях, что у ее дочери образовались кровавые пролежни на голове, пятках и ягодицах.

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