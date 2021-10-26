Глава Крыма поручил увеличить количество пунктов вакцинации от Covid-19

Аксенов поручил решить проблему очередей в пунктах вакцинации Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение увеличить количество пунктов, где жители региона могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Такое решение принято в связи с увеличением очередей в медучреждениях полуострова.

Напомним, 26 октября в больницах Керчи образовались большие очереди на прививку от Covid-19. Стоящие в живом порядке не желали пропускать тех, кто заранее сделал запись на прием через Госуслуги.

По словам Аксенова, люди, которые желают вакцинироваться, не должны сталкиваться с проблемой наличия очередности. Важно, чтобы процесс иммунизации населения проходил спокойно.

Ранее сообщалось, по состоянию на 26 октября в Крыму выявили 662 новых случая Covid-19. Умерли за последние 24 часа 17 пациентов.

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