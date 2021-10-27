Погода на 27 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

Температура воды в Черном море +14…18°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 октября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в центральных, южных и восточных районах сохранится высокая пожарная опасность. Синоптики Крымского гидрометеоцентра прогнозируют, что благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления на полуострове до конца недели будет сухо, никаких дождей не предвидится. Но никто не отменял ночные и утренние туманы. В дневное время воздух прогреется до +12…+17°. Восточный и северо-восточный ветер разгонится до 7-12 м/с.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северный ветер до 10 м/с. Столбик термометра дотянется до +16°.

Температура воды в Черном море на стабильных отметках в +14…18°.

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