В поликлиниках Симферополя на вакцинацию от коронавируса выстроились большие очереди

С 25 октября по всему Крыму ввели систему QR-кодов Фото: Александра Тимощенко

После того, как по всему Крыму ввели систему QR-кодов, жители полуострова резко побежали делать прививку. В связи с этим в поликлиниках образовались огромные очереди из желающих получить вакцину.

- Каким препаратом делать прививку будете?, - спрашивает женщина в очереди.

- Мне вообще все равно! Главное, чтобы QR-код появился, - отвечает другая.

Чтобы сделать один компонент вакцины, приходится стоять около двух часов в нескольких очередях: сначала для заполнения анкеты, а уже потом – на укол. К тому же онлайн-запись на Госуслугах сейчас не работает. По словам врачей, система не справляется с таким потоком желающих, поэтому все стоят в живой очереди.

Напомним, с 25 октября по всему Крыму ввели систему QR-кодов. Теперь для того, чтобы попасть почти в любое заведение, придется показать заветный сертификат или хотя бы свежий ПЦР-тест, иначе - на выход.

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