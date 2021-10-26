Узнали, где будут отключения света в Симферополе и Севастополе 27 октября 2021

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

27 октября часть Симферополя и Севастополя из-за ремонта электросетей останется без света на несколько часов.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Балаклавская, 30

ул. Батурина 59

ул. Русская 37-103 (нечет)

ул. Гастелло 4-38 (чет)

ул. Авангардная 36-40/18 (чет), 35-37 (нечет)

ул. Макаренко 26-32 (чет)

ул. Ким, 4, 1/4а

ул. Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет)

ул. Радио 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет)

Евпаторийское шоссе 6/12-8 (чет), 1/3-15 (нечет)

пер. Сторожевой 2-12 (чет), 3/1-3/4

ул. Хромченко, 1-6

ул. Сергея Лазо, 3

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 18.00

с. Флотское: ул. Пролетная 4-в, 6-г, 4-б, 2-22 (чет), 26, 11-а, 1-29 (нечет), 37; туп. Пролетный 5-а, 1-9 (нечет), 13; ул. Ягодная 2-б, 18-г, 2-а, 14-в, 2-18 (чет), 1-21 (нечет)

СТ «Карань»

с 8.00 до 17.00

п. Октябрь - ул. Чернореченская «СУ ЧФ МО РФ»

с 8.00 до 16.00

с. Родниковое: ул. Куликова 1-17(нечет),1-А,2,2-А5-А, пай 930; ул. Менгирская 1,5,7,7-А10; ул. Карадагская 2,6,16; ул. Васильковая 1-9(нечет),6,10,14,20,26,28; пер. Орлиновский 2-8(чет),1-7(нечет); ул. Баштановая 1-7(нечет): ул. Скитальца 17,19,20,22,30-42(чет),27-53(нечет), уч. №462

с. Подгорное: ул. Полярная 6-А,5-А,1-А,9,13-17(нечет),21,2,12,1-Д,1-5(нечет); ул. Прохладная 2-14(чет),7; ул. Подводников 4,7,5; ул. Весенняя 2-А,12-А,2,6,12,14 ул. Садовая 9-А,7-А, кад.401,1,3,7,9,13; ул. КСП «Красный Октябрь» уч. №314; ул. Уютная 8-16 (чет), 28, 1-а, 1-б, 3-11(нечет); ул. Привольная 14, 16, 20, 3-19(нечет)

с 9.00 до 17.00

ул. Урожайная, 2-а, 2-б, 2-24, 28-32, 1-25, 29, 37

ул. Рабочая, 2-20, 3, 1-А, 13-21

пгт. Кача

ул. Гастелло Кача, 4-А, 4-6, 5-А, 3-5

ул. Красноармейская, 2-6, 13-А, 9-А, 1-11, 15

ул. Нестерова, 2-А, 2-Б, 2

ул. Осипенко, 22-А

ул. Покрышкина, 2

ул. Первомайская, 2-А, 2-4, 10

ул. Ударная, 10-В, 10-Г, 2-30, 1-29

наб. Чкалова, 6-а, 2-8, 5-а, 1-5

ул. Первомайская, 6

с 8.30 до 12.00

пр. Нахимова, 1-15 (нечет.)

с 12.00 до 15.00

ул. Парашютная, 32, 7, 11-19

ул. Колодезная, 18, 24, 28-30, 34-44, 44, 25-а, 45, 13, 25-27, 31-35, 39, 44, 20, 42,41-43

пер.1-ый Планерный, 6-8, 14, 13

ул. Молочная, 10-12

СТ «Сокол», уч. 15

Аэродромное шоссе, 45-47

ул. Ленина, 25 - ЦКИ

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