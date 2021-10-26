В Крыму пара до смерти избила своего знакомого на почве конфликта

Суд вынес приговор паре, до смерти избившей человека в Ленинском районе Фото: Архив "КП"

Ленинский районный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины и 39-летней женщины, которые избили своего знакомого до смерти на почве конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

В августе 2020 года, находясь на территории недостроенного пансионата в одном из сел республики, подсудимые жестоко избили своего знакомого. Удары приходились в область головы и туловища, пострадавший получил закрытую черепно-лицевую травму, от которой впоследствии скончался в больнице. Преступники полностью признали свою вину.

- Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), – говорится в сообщении.

Мужчина понесет наказание в виде 7 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а женщина 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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