Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 6:58

Что произошло за ночь 27 октября: появился полный список мест, куда нельзя без QR-кода

Что произошло за ночь 27 октября в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Для того, чтобы попасть почти в любое заведение, придется показать заветный сертификат или хотя бы актуальный ПЦР-тест Фото: Архив "КП"

Для того, чтобы попасть почти в любое заведение, придется показать заветный сертификат или хотя бы актуальный ПЦР-тест Фото: Архив "КП"

Что произошло за ночь 27 октября 2021 года.

Стал известен полный перечень мест, куда не пустят без QR-кода в Крыму и Севастополе.

В Республике Крым вакцинация от коронавируса идет семимильными шагами, поэтому в Минздраве РФ была заказана новая большая партия вакцины, которой должно хватить как минимум до конца года.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября вынес решение передать экспонаты из коллекции «скифского золота» Украине. При этом судья заявил, что вынесенное решение может быть обжаловано в Верховном суде Амстердама. Глава РК Сергей Аксенов назвал решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции «скифского золота» возмутительным и неправовым.

Крым будет бороться за возвращение «скифского золота» на полуостров.

На Новый год в Крыму возможно не запретят массовые мероприятия при условии, что гости и жители полуострова будут строго соблюдать коронавирусные ограничения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50