Что произошло за ночь 27 октября: появился полный список мест, куда нельзя без QR-кода

Для того, чтобы попасть почти в любое заведение, придется показать заветный сертификат или хотя бы актуальный ПЦР-тест Фото: Архив "КП"

Что произошло за ночь 27 октября 2021 года.

Стал известен полный перечень мест, куда не пустят без QR-кода в Крыму и Севастополе.

В Республике Крым вакцинация от коронавируса идет семимильными шагами, поэтому в Минздраве РФ была заказана новая большая партия вакцины, которой должно хватить как минимум до конца года.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября вынес решение передать экспонаты из коллекции «скифского золота» Украине. При этом судья заявил, что вынесенное решение может быть обжаловано в Верховном суде Амстердама. Глава РК Сергей Аксенов назвал решение суда Амстердама о передаче Украине коллекции «скифского золота» возмутительным и неправовым.

Крым будет бороться за возвращение «скифского золота» на полуостров.

На Новый год в Крыму возможно не запретят массовые мероприятия при условии, что гости и жители полуострова будут строго соблюдать коронавирусные ограничения.

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