Спрос на отдых в Крыму зимой вырос в два раза

Феодосия популярна у туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты выяснили, поедут ли туристы в Крым на ноябрьские и новогодние каникулы

Аналитики сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru решили узнать, как пандемия коронавируса изменила спрос на отдых на Крымском полуострове на ноябрьские и новогодние каникулы.

И вот подведены итоги анализа данных брони жилья с 30 ноября по 15 ноября 2021 года и с 31 декабря 2021 по 9 января 2022.

Оказалось, что популярность отдыха в Крыму с 30 октября по 15 ноября выросла аж в три раза. В два раза увеличился спрос на бронь жилья на новогодние каникулы.

- Несмотря на ковидные ограничения, спрос на отдых в ноябрьские выходные увеличился на 260%, а на новогодние каникулы – на 99%, - сообщила аналитики Tvil.ru.

В топ-10 популярных городов, куда можно поехать в ноябре, вошли семь городов Крыма: Ялта, Севастополь, Алушта, Феодосия, Симферополь, Евпатория и Бахчисарай.

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