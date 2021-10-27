Более десяти улиц Симферополя остались без света 27 октября

Света по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе 27 октября некоторые улицы остались обесточенными, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Так, с 09.00 до 17.00 света не буде по адресам:

улица Балаклавская, 30;улица Батурина 59;

улица Русская 37-103 (нечет); улица Гастелло 4-38 (чет);

улица Аванградная 36-40/18 (чет), 35-37 (нечет);

улица Макаренко 26-32 (чет); улица Ким, 4, 1/4а;

улица Молодежная 112-156 (чет), 113-159 (нечет) ;

улица Радио 26/31-40 (чет), 25/29-35 (нечет);

Евпаторийское шоссе 6/12-8 (чет), 1/3-15 (нечет);

пер. Сторожевой 2-12 (чет), 3/1-3/4;

улица Хромченко, 1-6; улица Сергея Лазо, 3;

улица Волочаевская 76, 45-55 (нечет);

улица Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет);

улица Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет);

Временные неудобства связаны с ремонтом энергосетей.

Ранее сообщалось, какой будет погода 27 октября 2021 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50