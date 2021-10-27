Ученый назвал абсурдом существование среднемировых цен на воду для Крыма

Пересохший Северо-Крымский канал. Фото: Архив КП.

Возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу будет экономически не выгодно для региона. Об этом на конференции по водной безопасности в Крыму заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. По его словам, никаких среднемировых цен на воду, по которым Украина готова поставлять ресурс в Крым, не существует, а такой подход заведомо некорректен.

- Этот показатель на самом деле представляет собой среднегодовую оценку затрат, обеспечивающих транспортировку одного кубометра воды на километр пути. При этом учитываются не только собственные транспортные затраты, но и амортизация гидротехнических и обслуживающих сооружений, затраты на их эксплуатацию, а также соответствующая маржа, устанавливаемая договорным путем. Расчеты на основании таких среднемировых цен приводят к экономически абсурдному результату. Получатся, что вода, поставленная в 2013 году по каналу в Крым, стоит около 400 миллионов долларов. В то время, как вся продукция крымского сельского хозяйства, на которое идет 83% воды Северо-Крымского канала, по мировым ценам 2013 года составляла 120 миллионов долларов, - заявил Данилов-Данильян.

По его мнению, эта цифра в 400 миллионов долларов, на всех переговорах о воде с Украиной «висела бы, как Дамоклов меч».

До 2014 года Крым получал днепровскую воду по Северо-Крымскому каналу. После референдума о присоединении полуострова к России Украина перекрыла поставки, заявив, что возобновить подачу ценного ресурса сможет только после «деоккупации» или «по мировым ценам». После засухи в 2020 году Крым вынужден был искать новые пути для водоснабжения. В республике пробурили новые скважины, продолжается строительство водоводов, идет подготовка к строительству новых водохранилищ.

Ученые уверены, что собственных запасов воды в Крыму при рациональном использовании вполне достаточно.

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