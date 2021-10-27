Глава СК РФ поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения «скифского золота» Крыму

Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине. Фото: Википедия

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения «скифского золота» в Республику Крым. Напомним, что апелляционный суд Амстердама признал экспонаты украинской собственностью и постановил передать музейные экспонаты Украине.

Ранее министр культуры РК Арина Новосельская заявила, что решение, вынесенное Апелляционным судом Амстердама, является «беспрецедентным случаем», которое противоречит всем нормам международного права в сфере музейного дела и охраны культурного наследия.

Председатель СК России поручил организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих РК. В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что в России будут искать возможность опротестовать решение голландского суда по делу о скифском золоте.

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