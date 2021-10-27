Отели и гостиницы Крыма отменили до 20% броней после введения QR-кодов

Крымские отели и гостиницы отменили до 20% броней после введения QR-кодов Фото: Архив "КП"

Отели и гостиницы в Крыму отменили до 20% броней на номера после введения новых ограничений на заселение клиентов только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.

- После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15-20% (мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели), все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например, – цитирует Интерфакс гендиректора курортного комплекса «Алые паруса» в Феодосии Анну Нерозину.

По ее словам, падение доходов достигнет 50-80%, больше всего пострадают заведения общепита, концертные кассы, магазины сувениров и спа-центры.

- Если говорить про Россию в целом, то думаю, что загрузка упадет на 30-40%. Введенные ограничения выполнили свою задачу и ограничили активный спрос на внутренний туризм, при этом, очевидно, вырос выездной туризм, так как заграничные туры не закрыты, – приводит СМИ слова гендиректора комплекса Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна.

По его словам, около 20% гостей, которые отказались от посещения популярного крымского курорта, приняли решение поехать за границу.

Ранее сообщалось, почему от антиковидных ограничений в Крыму выигрывает теневой туристический сектор. Проверки и требования распространяются только на тех, кто работает легально.

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