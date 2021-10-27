Зеленский может получить дырку от бублика, но не Крым, – Сергей Аксенов

Глав Крыма записал видеоответ Зеленскому на заявление о Крыме. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Президент России Владимир Путин поставил точку в вопросе территориальной принадлежности Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, жители полуострова сделали совой выбор в 2014 году, отдав большую часть голосов в пользу РФ.

- С точки зрения Крыма – Крым российский навсегда. Наш Президент точку в этом вопросе поставил. Однозначно крымчане свою волю высказали на референдуме 2014 года. Поэтому Зеленскому, кроме дырки от бублика, ничего обещать не можем. Крым – Россия, вопрос этот закрыт, – заключил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама счел «скифское золото» Крыма украинской собственностью. Однако крымские музеи и власти республики намерены бороться за возвращение экспонатов домой всеми доступными правовыми способами.

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