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Общество27 октября 2021 12:23

До конца недели в Крыму продержится сухая и солнечная погода

Днем температура на полуострове поднимается до 16 градусов
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
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Несмотря на высокую температуру днем, ночью столбики термометра будут опускаться до – 2

Несмотря на высокую температуру днем, ночью столбики термометра будут опускаться до – 2

Фото: Архив "КП"

В Крыму до конца недели будет стабильно сухая и солнечная погода. Как сообщили КП-Крым в региональном гидрометцентре, днем температура будет подниматься до 11-16 градусов тепла.

Несмотря на высокую температуру днем, ночью столбики термометра будут опускаться до – 2 градусов.

- По ночам у нас уже неделю температура доходит до минусовых отметок. В этом году осень пришла раньше, чем обычно, - говорит начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Напомним, по данным специалистов в области физики атмосферы а последние 30 лет в Крыму отмечалось значительное потепление, а среднегодовая температура воздуха на полуострове выросла на 2 градуса. Настолько же повысилась и температура воды в Черном море.

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