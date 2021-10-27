До конца недели в Крыму продержится сухая и солнечная погода

Несмотря на высокую температуру днем, ночью столбики термометра будут опускаться до – 2 Фото: Архив "КП"

В Крыму до конца недели будет стабильно сухая и солнечная погода. Как сообщили КП-Крым в региональном гидрометцентре, днем температура будет подниматься до 11-16 градусов тепла.

Несмотря на высокую температуру днем, ночью столбики термометра будут опускаться до – 2 градусов.

- По ночам у нас уже неделю температура доходит до минусовых отметок. В этом году осень пришла раньше, чем обычно, - говорит начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Напомним, по данным специалистов в области физики атмосферы а последние 30 лет в Крыму отмечалось значительное потепление, а среднегодовая температура воздуха на полуострове выросла на 2 градуса. Настолько же повысилась и температура воды в Черном море.

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