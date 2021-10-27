В Симферополе нарушителей ковидных мер выявляют 9 контрольных групп

Общественный транспорт Симферополя проверяют 9 контрольных групп Фото: Архив "КП"

В Симферополе ежедневно проходит проверка соблюдения масочного режима в общественном транспорте. За порядком следят девять рабочих групп.

- В 07.35 мы делаем развод, а в 08.00 часов выходим на маршруты. Определяем, какие маршруты и группы выходят на проверку, – рассказал начальник управления административных органов администрации Симферополя Сергей Роик в эфире «Радио Крым».

По его словам, маршруты определяют рандомно. Однако, если поступали жалобы, то сначала предприятие получает об этом уведомление, после чего рабочая группа проверят проблемный маршрут.

Ранее сообщалось, почему крымчане продолжают нарушать ковидные ограничения. Так люди справляются с внутренней тревогой, игнорируя реальную угрозу.

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