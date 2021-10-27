Силовики проводят плановую проверку в мэрии Керчи, - Аксенов

Здание администрации Керчи. Фото: Администрация Керчи/сайт

Силовики проводят проверку в администрации Керчи. Как стало известно КП, ФСБ работает в кабинете главы администрации Святослава Брусакова.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, сотрудники силовых структур проводят «проверку эффективности расходования бюджетных средств».

- Это плановая проверка. Такие проверки могут быть проведены в администрации любого муниципалитета, - заявил Аксенов.

В пресс-службе администрации Керчи пока не комментируют ситуацию, но отмечают, что работа администрации из-за следственных действий не приостанавливалась.

По информации источников, проверка связана с расходованием бюджетных средств на благоустройство городских территорий. По ее итогам будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Брусаков возглавил администрацию Керчи 30 сентября. Перед этим с начала августа он исполнял обязанности главы администрации. До этого главой Керчи был Сергей Бороздин, который уволился после критики, связанной с ликвидацией последствий подтопления города, но позже стал заместителем министра транспорта РК.

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