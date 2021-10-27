В Крым пришли первые заморозки

Днем на полуострове столбики термометра показывают 11-16 градусов тепла Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму в степных и предгорных районах, а также в центральной части полуострова были зафиксированы первые заморозки. Как сообщили КП-Крым в местном гидрометцентре, ночью температура опускалась до 2 градусов ниже нуля.

- В Симферополе мы отметили минус один градус. В Белогорске -1, - отметила начальник гидрометцентра Татьяна Любецкая. – Теперь каждую ночь будут идти отрицательные температуры, так как это чисто осенний процесс - сухая солнечная погода днем и холодная ночью.

Синоптик также отметила, что, несмотря на низкие температуры ночью, днем на полуострове столбики термометра показывают 11-16 градусов тепла.

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