Вода из-под Азовского моря может оказаться непригодной для нужд крымчан

Аксенов усомнился в возможности использования добытой из-под Азовского моря воды. Фото: "Росгеология"

В Крыму ожидают заключения экспертов о качестве запасов пресной воды из-под Азовского моря. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, добытые ресурсы могут оказаться непригодными для нужд крымчан.

- Я думаю, опреснить такой объем воды, чтобы подать его в Северо-Крымский канал, даже до 1 миллиона кубометров обратным током, возможности не будет. Боюсь, мой прогноз о том, что вода будет техническая, оправдается. Все равно ожидаем решения по качеству. Пока что этого решения нет, – сообщил Аксенов.

Напомним, идею добывать воду из-под Азовского моря озвучил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в конце 2020 года.

Ранее крымский ученый озвучил результаты исследований воды из-под Азовского моря. По его словам, она не годится для употребления.

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