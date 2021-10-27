На пост главы администрации Джанкоя претендуют два кандидата

Конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост главы администрации Джанкоя. Фото: пресс-служба администрации Керчи

Конкурсная комиссия отобрала на пост главы администрации Джанкоя двух кандидатов: первого замглавы администрации Игоря Ивина и начальника городского департамента труда и соцзащиты Жанну Хмур. Кто станет главой города предстоит решить депутатам Джанкойского горсовета.

- Победителями конкурса признаны Ивин Игорь – 78 баллов, Хмур Жанна – 69 баллов. Данные кандидаты будут представлены конкурсной комиссией Джанкойскому городскому совету для принятия решения о назначении одного из них на должность главы администрации, – сообщил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

Также в конкурсе принимали участие бывший зампредседателя Бахчисарайского горсовета Андрей Поздняков и временно неработающий Олег Прокура. Всего на пост главы администрации города претендовали семь кандидатов. Два претендента сняли свои кандидатуры, еще один не явился к началу мероприятия.

Напомним, до 1 октября 2021 года главой Джанкоя был Эдуард Селиванов. Решение отстранить чиновника от должности принято на 34-й внеочередной сессии Джанкойского городского совета второго созыва.

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