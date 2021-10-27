Власти Москвы примут меры для возвращения «скифского золота» в Крым

Суд Амстердама счел «скифское золото» Крыма украинской собственностью. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

В Москве проанализируют решение суда Амстердама передать «скифское золото» Украине и предпримут юридические действия для возвращения коллекции в Крым.

- Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса, – цитирует Интерфакс пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, суд Амстердама счел «скифское золото» Крыма украинской собственностью. Однако крымские музеи и власти республики решили бороться за возвращение экспонатов всеми доступными правовыми способами.

Коллекция из 2 111 объектов включает экспонаты из четырех крымских музеев – Керченского историко-культурного заповедника (вошедшего позднее в состав Восточно-Крымского), Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и «Херсонеса Таврического».

Ранее сообщалось, что глава СК РФ поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения «скифского золота» Крыму. В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что в России будут искать возможность опротестовать решение голландского суда по делу о скифском золоте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50